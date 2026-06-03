Во Владивостоке началась подготовка к ВЭФ-2026 Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке стартовала подготовка к XI Восточному экономическому форуму, который пройдет на острове Русский с 1 по 4 сентября 2026 года. На межведомственных совещаниях с участием администрации города, надзорных ведомств и отраслевого сообщества уже обсудили первые организационные вопросы. Ключевые темы - питание участников и готовность гостиниц. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На заседании рабочей группы под руководством главы Владивостока Константина Шестакова рассмотрели требования к предприятиям общественного питания, которые будут задействованы в дни форума. Речь идет о строгом соблюдении санитарных норм, безопасности пищевой продукции, медконтроле персонала и качестве обслуживания. Для размещения участников определены 23 гостиницы разной категории. Уже в июне специалисты начнут комплексные проверки объектов по санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности, уровню сервиса и готовности цифровой инфраструктуры.

Основными темами деловой программы ВЭФ-2026 станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей. В прошлом году форум собрал около восьми тысяч участников из 75 стран.

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