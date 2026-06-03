Бастрыкин приказал снова завести дело о нерасселении аварийного дома на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Петропавловске-Камчатском. Речь идет о здании 1950 года постройки на улице Труда, которое признали непригодным для жизни еще в 2020 году, но люди до сих пор не получили благоустроенное жилье. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В социальных сетях жители рассказали, в каком состоянии находится их дом. Кровля повреждена и протекает, межэтажные перекрытия разрушаются, штукатурка осыпается. При этом предложенные квартиры из маневренного фонда тоже оказались в непригодном состоянии. Сроки расселения чиновники не называют, а обращения в инстанции результатов не принесли.

Ранее уголовное дело уже заводили, но надзорный орган отменил это решение. Сейчас следствие обжалует отмену. Александр Бастрыкин дал указание руководителю камчатского следственного управления Владимиру Кулакову повторно завести дело и доложить о ходе расследования, а также о мерах по восстановлению прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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