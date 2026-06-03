В Приморье мужчина зарезал знакомого на веранде, вымыл нож и продолжил застолье Фото: Алексей ФОКИН.

В Хасанском районе по инициативе прокуратуры заключен под стражу 50-летний местный житель, обвиняемый в убийстве. Трагедия произошла в период с 15 по 17 марта 2026 года в поселке Краскино. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес знакомому не менее двух ударов ножом в грудь и спину. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

После нападения обвиняемый бросил потерпевшего на веранде, вернулся в дом, вымыл нож и продолжил распивать спиртное вместе с сожительницей убитого. Позже ночью он перетащил тело с веранды во двор. Утром женщина обнаружила погибшего и сразу пошла в помещение.

С учетом позиции прокуратуры суд заключил фигуранта под стражу на два месяца. Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Ход расследования поставлен на контроль в районной прокуратуре. Мужчине грозит длительное лишение свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.