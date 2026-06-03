Во Владивостоке без света остались дома в районе Второй речки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 3 июня, в 10:25 во Владивостоке произошло отключение оборудования на подстанции «Вторая речка». В результате без электроснабжения осталась часть потребителей в одноименном районе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Энергетики уже направили на место аварийную бригаду Приморских электрических сетей для осмотра оборудования и восстановления подачи электричества.

. Причины сбоя устанавливаются. О сроках полного подключения всех домов будет сообщено дополнительно. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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