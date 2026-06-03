В Приморье с начала года родились 5413 малышей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае с начала 2026 года на свет появился 5413 новорожденных. Большинство малышей стали первыми или вторыми детьми в семьях: первенцев - 2157, вторых детей - 1758. При этом в регионе продолжает расти число многодетных семей: 973 ребенка стали третьими, а еще 525 малышей - четвертыми и последующими. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Только за прошлую неделю в Находкинском роддоме приняли 10 малышей – четырех мальчиков и шестерых девочек. Среди них один ребенок стал третьим в своей семье, а еще один - четвертым.

В министерстве здравоохранения края напоминают молодым парам: к семейной жизни можно подготовиться заранее, пройдя бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Это помогает выявить возможные проблемы на ранней стадии и повысить шансы на здоровое материнство и отцовство.

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