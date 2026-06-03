Житель Камчатки взял предоплату за строительство дачи, вбил сваи и пропал Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке Елизовский районный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который обманул заказчика на 345 тысяч рублей. Мужчина представился опытным строителем и индивидуальным предпринимателем, взял предоплату, но строить не собирался - он хотел только денег. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В октябре 2025 года фигурант заключил договор на пристройку к даче, обшивку фасада, ремонт лестницы и другие работы. Убедив заказчика внести 345 тысяч рублей предоплаты из 450 тысяч, он около месяца не делал работу под разными предлогами: болел, плохая погода, пробки, занятость на других объектах. Затем, «чтобы его не беспокоили», приехал на площадку, вбил сваи и больше не появлялся.

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество». Наказание - 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. При этом осужденный уже возместил ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.

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