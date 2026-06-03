В реестр экспортеров в мае включили семь судов из Приморья Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в мае 2026 года провело 14 обследований объектов, которые планируют поставлять подконтрольную продукцию в третьи страны. По итогам проверок все эти предприятия и морские суда включены в реестр экспортеров. Больше всего среди них оказалось морских судов - 11. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Из 11 морских судов 7 базируются в Приморском крае, 2 - в Камчатском, еще 2 - в Сахалинском. Кроме того, обследовали одно рыбоперерабатывающее предприятие на Камчатке и два склада для хранения подконтрольной продукции в Приморье. Специалисты проверяли, соответствует ли продукция ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и стран-импортеров.

Всего за 5 месяцев 2026 года Россельхознадзор провел 86 обследований объектов, заинтересованных в экспортных поставках. По их результатам предприятия и суда вносятся в реестр экспортеров, что позволяет им законно поставлять рыбу, мясо и другую животноводческую продукцию за рубеж.

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