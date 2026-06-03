Владивосток может получить прямые авиарейсы на Филиппины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток может стать одним из городов России, откуда появятся прямые авиарейсы на Филиппины. Авиакомпания планирует запустить перелеты из приморской столицы в Манилу и Себу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Об этом заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен на выставке, посвященной 50-летию дипломатических отношений между странами.

По словам дипломата, помимо Владивостока, прямые рейсы на Филиппины также планируется запустить из Иркутска и Новосибирска.

Прямое авиасообщение значительно сократит время в пути и упростит организацию поездок для туристов и бизнесменов. Пока сроки запуска рейсов не объявлены.

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