Службы Приморского края перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оперативные службы Приморья приводятся в повышенную готовность из-за ухудшения погоды. Днем 5 июня, а также ночью и утром 6 июня в западных и южных районах края ожидаются сильные дожди. Количество осадков за 12 часов может составить от 15 до 45 миллиметров, местами - до 50 миллиметров и более. Общее количество выпавшей воды может достичь месячной нормы в 60-90 миллиметров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Дожди будут сопровождаться грозами, а на побережье ветер усилится до 15-24 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует перенести походы в лес и выходы в море. Тем, кто отдыхает у моря, нужно быть предельно внимательными. Планы на день лучше скорректировать заранее, чтобы не попасть под удар стихии.

Спасатели просят граждан рассказать о штормовом предупреждении близким. Телефон экстренных служб - 112. Жителям рекомендуют следить за обновлениями прогноза и по возможности оставаться дома в часы наиболее интенсивных осадков. Водителей призывают не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями.

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