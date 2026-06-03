Житель Приморья задушил женщину и спрятал тело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чугуевском районе Приморья вынесен приговор 46-летнему местному жителю, который признан виновным в убийстве. Трагедия произошла в октябре 2025 года в селе Антоновка на улице Молодежной. Между фигурантом и женщиной вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина задушил ее, а тело спрятал. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ноябре в полицию поступило сообщение об исчезновении женщины. Следователи осмотрели ее жилище и обнаружили следы беспорядка, а также частицы, похожие на кровь. Оперативники вышли на мужчину, который общался с пропавшей незадолго до ее исчезновения. Фигурант дал признательные показания и указал место, где спрятал тело. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила - смерть наступила от механической асфиксии, то есть удушения.

Выяснилось, что ранее этот мужчина уже был судим и отбывал наказание за аналогичное преступление. Суд назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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