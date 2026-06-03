На берегу Камчатки нашли останки мужчины, погибшего 5-10 лет назад Фото: СК Камчатки

В Камчатском крае завели уголовное дело по факту обнаружения костных останков человека. 9 апреля 2026 года в микрорайоне «Сероглазка» Петропавловска-Камчатского, в 460 метрах от пристани вдоль береговой линии, нашли скелетированные останки. Следствие предполагает убийство. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Экспертиза установила, что останки принадлежат мужчине европеоидной расы в возрасте 30-39 лет, рост предположительно 171-179 сантиметров. Давность пребывания тела во внешней среде - от 5 до 10 лет. При останках обнаружена кофта зеленого цвета. Личность погибшего до сих пор не установлена.

Следствие обращается к гражданам за помощью. Если вы знаете человека, который мог пропасть за последние 10 лет, или узнали зеленую кофту на фото, сообщите по телефонам: дежурного следственного управления - 8 924-688-10-36, дежурной части УМВД - 8 (4152) 27-11-02 или 102. Любая информация может помочь установить личность погибшего и раскрыть преступление. Конфиденциальность гарантируется.

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