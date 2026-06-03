В Приморье с начала года 15 человек погибли в пожарах из-за курения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Приморье зарегистрировано более 7,5 тысячи пожаров. Из них 2,5 тысячи произошли по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Цифры пугают: в результате таких пожаров погибли 15 человек, еще четверо получили травмы. МЧС России бьет тревогу и напоминает об элементарных, но жизненно важных правилах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Спасатели говорят: категорически запрещено курить в постели, кресле или в любом месте, где можно заснуть: тлеющая сигарета моментально воспламеняет одежду, мебель и отделку. Нельзя курить рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, кислородными и газовыми баллонами.

«Пожар не возникает самопроизвольно. В подавляющем большинстве случаев его причиной является халатность и беспечность граждан при обращении с источниками открытого огня. Из-за одной непотушенной сигареты существует высокий риск утраты не только материального имущества, но и собственной жизни», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Екатерина Кулешова.

Не бросайте непотушенные сигареты в урны с бумагой: обязательно смачивайте окурки водой. На балконе или у открытого окна курить тоже опасно - поток воздуха может занести окурок к соседям. Всегда используйте пепельницу и не оставляйте горящую сигарету без присмотра.

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