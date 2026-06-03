В Кузбассе осудили машиниста за гибель коллеги в механизме комбайна Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Киселевске вынесен приговор бывшему машинисту угольного предприятия. Мужчина признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности, которое повлекло смерть человека. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Трагедия произошла в январе 2025 года. Подсудимый вместе с погибшим коллегой ремонтировал проходческий комбайн. Но делали они это без наряда-допуска - документа, который строго регламентирует безопасное проведение таких работ.

Запустив технику, машинист не убедился, что в опасной зоне никого нет. В результате механизм затянул его напарника. От полученных травм мужчина скончался на месте. Следствие установило, что причиной гибели стала грубая халатность.

Суд признал его виновным. Наказание - полтора года принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, ему запрещено заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Приговор вступил в законную силу.

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