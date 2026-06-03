Житель Приморья через телефон умершей матери перевел себе кредитные деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Надеждинском районе в суд передано уголовное дело в отношении жителя поселка Тавричанка. Мужчина обвиняется в краже денег с банковского счета. Фигурант воспользовался мобильным телефоном своей покойной матери, чтобы перевести себе заемные средства. Он знал код безопасности и действовал умышленно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, злоумышленник через приложение на телефоне умершей матери перевел на свою карту кредитные деньги, принадлежащие банку. Сумма составила 134 тысячи рублей. Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Дело квалифицировано по статье «Кража с банковского счета». Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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