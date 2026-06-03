Прокуратура начала проверку после пожара на полигоне ТБО в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае природоохранная прокуратура организовала проверку по факту возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов в городе Большой Камень. Пожар зафиксировали 2 июня 2026 года. Огонь охватил территорию площадью 1000 квадратных метров. Сейчас на месте работают 25 человек и 19 единиц техники от муниципального предприятия, которое эксплуатирует объект. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Природоохранный прокурор уже внес представление руководителю предприятия. Должностное лицо приглашено в надзорное ведомство для решения вопроса о возбуждении административного дела по статье о несоблюдении требований охраны окружающей среды при эксплуатации объекта размещения отходов.

Проверка продолжается. Специалистам предстоит установить причину пожара и оценить ущерб окружающей среде. Если вина будет доказана, ответственным лицам грозит крупный штраф.

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