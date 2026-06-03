Спасатели потушили пожар на Адмирала Горшкова во Владивостоке

Причина возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в многоквартирном доме на улице Адмирала Горшкова, погибших и пострадавших нет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сегодня днем в пожарно-спасательную службу поступил сигнал о пожаре в квартире на 12 этаже. Уже через восемь минут на месте работали сотрудники МЧС. К их приезду горели личные вещи на балконе, шел густой черный дым. Пожар потушили на площади около десяти квадратных метров. Причина возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются.

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