В Приморье прокуратура проверит полигон после пожара в Большом Камне

Природоохранный прокурор внес руководителю предприятия представление Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае началась проверка по факту возгорания на полигоне бытовых отходов в Большом Камне. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Пожар на территории объекта твердых коммунальных отходов произошел 2 июня 2026 года. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Тушением занимаются 25 человек и 19 единиц техники от МУП «Горхоз», которое эксплуатирует полигон.

Природоохранный прокурор внес руководителю предприятия представление. Должностное лицо вызвано в прокуратуру для возбуждения административного дела по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ – за нарушения экологических требований при работе с отходами.

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