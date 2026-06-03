В Приморье суд оставил в силе приговор по делу о гибели подростка от газа

Приговор вступил в законную силу 3 июня 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Приморский краевой суд в апелляции подтвердил приговор жителю края, которого признали виновным в неосторожном причинении смерти подростку, отравившемуся бытовым газом. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда рассмотрела жалобу защиты и представление прокурора на решение Находкинского городского суда от 10 марта 2026 года. Тем приговором мужчину осудили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначили наказание в виде ограничения свободы на полтора года.

Кроме того, с него взыскали 209 120 рублей в счет возмещения материального ущерба и 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Арест на имущество сохранили до исполнения приговора в части гражданского иска.

Защита настаивала на отмене приговора и оправдании из-за отсутствия состава преступления. Государственное обвинение требовало изменить приговор и дополнительно запретить осужденному заниматься розничной торговлей товарами бытового назначения на определенный срок. Представитель потерпевшей стороны просил оставить приговор без изменений.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения судебного решения. Приговор вступил в законную силу 3 июня 2026 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.