Снял со стены соседский телевизор и повесил у себя: жителя Камчатки будут судить за кражу

Дело направлено в Вилючинский городской суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вилючинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 33-летнего жителя города подводников. Его обвиняют в краже телевизора у соседей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, в марте этого года обвиняемый зашел в чужую квартиру, снял со стены телевизор стоимостью более 12 тысяч рублей вместе с металлическим креплением и перенес его к себе – этажом выше. Когда хозяева заявили о пропаже, мужчина на опросе сказал, что ничего не знает, но позже испугался ответственности, перенес похищенный телевизор еще на два этажа выше и оставил на лестничной площадке. Дело направлено в Вилючинский городской суд.

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