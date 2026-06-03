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НовостиПроисшествия3 июня 2026 6:36

Снял со стены соседский телевизор и повесил у себя: жителя Камчатки будут судить за кражу

На Камчатке утвердили обвинительное заключение за кражу телевизора
Евгения Богданова
Дело направлено в Вилючинский городской суд

Дело направлено в Вилючинский городской суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вилючинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 33-летнего жителя города подводников. Его обвиняют в краже телевизора у соседей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, в марте этого года обвиняемый зашел в чужую квартиру, снял со стены телевизор стоимостью более 12 тысяч рублей вместе с металлическим креплением и перенес его к себе – этажом выше. Когда хозяева заявили о пропаже, мужчина на опросе сказал, что ничего не знает, но позже испугался ответственности, перенес похищенный телевизор еще на два этажа выше и оставил на лестничной площадке. Дело направлено в Вилючинский городской суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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