Первый рейс из Владивостока в китайский курорт Бэйдайхэ стартует 6 июля

Бэйдайхэ – район на берегу Бохайского залива в провинции Хэбэй. Фото: Александр Рязанов, Международный аэропорт Владивостока

6 июля из международного аэропорта Владивосток впервые вылетит самолет в Бэйдайхэ. Рейсы будут выполняться раз в неделю до конца августа. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первый рейс организован в рамках совместной программы авиакомпании «Якутия» и туроператора «Кэпитал тур». Самолет прибудет в аэропорт Циньхуандао, откуда пассажиров ждет короткий трансфер до места отдыха. Вылеты запланированы на понедельник в 13:10. На маршруте задействовано воздушное судно Sukhoi Superjet 100. Разрешенный багаж – 20 килограммов плюс пять килограммов ручной клади. Путевки можно приобрести у туроператора.

Бэйдайхэ – район на берегу Бохайского залива в провинции Хэбэй. Это один из крупнейших курортов Китая с мягким климатом, пляжами и достопримечательностями, подходящий для отдыха и лечения.

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