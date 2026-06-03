Микрочип поможет найти потерянную собаку на даче в Приморье

Микрочип остается с собакой навсегда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С началом летнего сезона в Приморье вырастает риск потерять питомца на отдыхе, но установка микрочипа в ветклинике поможет быстро вернуть собаку. В государственной ветеринарной инспекции края сообщили, что пока в системе зарегистрировано почти 16,5 тысячи собак. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Главный ветврач Приморья Станислав Крушинский пояснил, что на даче животное может испугаться громких звуков, погнаться за кошкой или убежать за пределы участка. Ошейник с адресом в такой ситуации малоэффективен – он легко теряется, если питомец протиснется сквозь заросли.

Микрочип остается с собакой навсегда, его можно отсканировать и получить контакты хозяина через единую базу. Также он посоветовал перед дачным сезоном проверить, действует ли прививка от бешенства и других инфекций, чтобы обезопасить животное.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.