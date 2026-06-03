На фестивале молока в Арсеньеве гостям предложат 15 сортов мороженого

Праздник начнется в 10.00 с костюмированного молочного шествия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В приморском Арсеньеве 6 июня пройдет первый фестиваль молока «Молокофест». Для жителей и гостей города приготовят 15 сортов мороженого и 100 литров молочной рисовой каши. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Праздник начнется в 10.00 с костюмированного молочного шествия от парка «Восток» до площади у дома культуры «Прогресс». С 11.00 до 21.00 заработает гастрономическая зона, где помимо мороженого подадут молочные коктейли, заварные изделия, омлеты, блинчики, фрукты в молочном шоколаде, а также необычные блюда – запечённую ряженку с яблоком и рыбку с варёной сгущёнкой.

На ярмарке представят продукцию около десяти местных производителей, а выставка сельхозтехники покажет, какое оборудование используют при производстве молока. С 12.30 до 15.30 пройдут мастер-классы по приготовлению крем-брюле, птичьего молока, пряника с топпингами и вишнёвого коктейля.

Кульминацией станет варка 100 литров рисовой молочной каши командой шеф-поваров в 16.15: гостям предстоит съесть её до последней ложки. На сцене выступят творческие коллективы Арсеньева, а в 19.30 – группа COIN из Владивостока. Организаторы уверены, что «Молокофест» станет традиционным и войдёт в событийный календарь края.

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