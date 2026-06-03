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НовостиОбщество3 июня 2026 9:57

Нуждался в лечении: в полиции Владивостока раскрыли детали похищения мужчины

Во Владивостоке раскрыли детали похищения мужчины
Евгения Богданова
Мужчина состоит на учете у психиатра

Мужчина состоит на учете у психиатра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия в Ленинском районе, где неизвестные насильно посадили мужчину в машину и скрылись. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В ходе проверки выяснилось, что мужчина состоит на учете у психиатра, представляет опасность для окружающих и уклоняется от лечения. Родственники передали его медикам для принудительной госпитализации и специализированной помощи. Полиция призывает граждан при виде противоправных действий немедленно звонить 02, 102 или 112, а также обращаться через сайт ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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