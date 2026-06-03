Нуждался в лечении: в полиции Владивостока раскрыли детали похищения мужчины

Мужчина состоит на учете у психиатра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия в Ленинском районе, где неизвестные насильно посадили мужчину в машину и скрылись. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В ходе проверки выяснилось, что мужчина состоит на учете у психиатра, представляет опасность для окружающих и уклоняется от лечения. Родственники передали его медикам для принудительной госпитализации и специализированной помощи. Полиция призывает граждан при виде противоправных действий немедленно звонить 02, 102 или 112, а также обращаться через сайт ведомства.

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