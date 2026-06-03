В Приморье завели дело на приезжую после скандала в стоматологии

Следователи проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против приезжей женщины, которая напала на врача в краевой стоматологической поликлинике. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, 24 мая 2026 года пациентка в присутствии других людей нецензурно оскорбила стоматолога, а потом замахнулась на него рукой, пригрозив побоями. Дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением насилия. Следователи запросили документы, на основании которых подозреваемая въехала в Россию, чтобы проверить законность ее нахождения в стране. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего и опрашиваются свидетели.

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