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НовостиОбщество3 июня 2026 11:54

Дроны для суворовцев: училище в Уссурийске получило технику от резидента ТОР

Уссурийское суворовское военное училище получило дроны для обучения
Евгения Богданова
Переданное оборудование поможет суворовцам на практике осваивать актуальные военные технологии

Переданное оборудование поможет суворовцам на практике осваивать актуальные военные технологии

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По поручению вице-премьера Юрия Трутнева Уссурийское суворовское военное училище получило партию современных дронов для обучения воспитанников. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Руководству училища вручили 10 FPV-дронов вместе с наземными системами управления. Технику произвел резидент территории опережающего развития «Патриотическая». В Уссурийском СВУ уже действует программа обучения пилотированию беспилотников для учеников 8–10 классов. Переданное оборудование поможет суворовцам на практике осваивать актуальные военные технологии и получать навыки, критически важные для обороны страны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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