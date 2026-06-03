Дроны для суворовцев: училище в Уссурийске получило технику от резидента ТОР

Переданное оборудование поможет суворовцам на практике осваивать актуальные военные технологии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По поручению вице-премьера Юрия Трутнева Уссурийское суворовское военное училище получило партию современных дронов для обучения воспитанников. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Руководству училища вручили 10 FPV-дронов вместе с наземными системами управления. Технику произвел резидент территории опережающего развития «Патриотическая». В Уссурийском СВУ уже действует программа обучения пилотированию беспилотников для учеников 8–10 классов. Переданное оборудование поможет суворовцам на практике осваивать актуальные военные технологии и получать навыки, критически важные для обороны страны.

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