В Приморье 4 июня похолодает до +11 на побережье

Во Владивостоке облачно, без осадков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 4 июня, погоду в Приморском крае определяет поле пониженного атмосферного давления. Ночью осадков почти не было, днем местами пройдет небольшой дождь, а на восточном побережье возможен туман. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ветер будет дуть северо-восточный и восточный, умеренный, днем усилится до сильного, на побережье – особенно сильный. Температура воздуха ночью была от +8 до +13 градусов. Днем в центральных районах воздух прогреется до +23...+28, тогда как на побережье будет всего +11...+16 градусов.

Во Владивостоке облачно, без осадков, днем +12…+14. В Уссурийске и Находке днем +18...+20. Вода в Амурском заливе +16 градусов, в Находке +11, в заливе Посьета +19.

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