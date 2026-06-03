Что произошло в Приморье к утру 4 июня

В регионе пройдут ливни Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В национальном парке Приморья начался поиск неравнодушного человека, который готов стать Хранителем для молодого самца леопарда под номером Leo 298M. Хищник с ярким характером попал в объектив фотоловушки, и теперь у любого желающего есть уникальная возможность поддержать редкого зверя.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. 5 и 6 июня под влиянием активных фронтальных разделов в регионе пройдут сильные и очень сильные дожди. В западных и южных районах количество осадков за 12 часов может составить 15-45 миллиметров, местами – 50 миллиметров и более. В отдельных районах суммарно выпадет до 60-90 миллиметров – это почти месячная норма.

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор двум жителям Приморского края, которых признали виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере в составе организованной группы. Стоимость незаконно вывезенной древесины превысила 1,6 миллиарда рублей.

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