У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6.0 Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Подземный толчок произошел 4 июня 2026 года в 07:23 по местному времени. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эпицентр находился в 195 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 39,9 километра.

По данным сейсмологов, магнитуда составила 6,0 по шкале Ml. Информация о возможных толчках в самом городе и других населенных пунктах края пока уточняется. Специалисты ведут мониторинг афтершоков.

О разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается.

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