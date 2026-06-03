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НовостиОбщество3 июня 2026 22:47

Капитан Евгений Кучеров из Приморья наступил на мину, спасая товарища

Ценой потери ноги он вынес штурмовика из заминированного леса
Алина БОНДАРЕНКО
Капитан Евгений Кучеров из Приморья наступил на мину, спасая товарища

Капитан Евгений Кучеров из Приморья наступил на мину, спасая товарища

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Капитан Евгений Кучеров из Приморского края – живое воплощение девиза инженерных войск «Без нас никто». Во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации сапер пожертвовал собственным здоровьем, чтобы спасти жизнь сослуживца. Ценой тяжелейшего ранения и потери ноги он вынес раненого штурмовика из заминированного леса. За мужество офицер удостоен ордена Мужества. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Группа Кучерова прокладывала безопасные коридоры для наступления войск. В какой-то момент потребовалась срочная эвакуация раненого штурмовика. Вынося товарища по узкому проверенному проходу, Евгений почувствовал, что сослуживец оступился. Чтобы удержать бойца и не дать ему рухнуть прямо на мину, капитан сделал вынужденный шаг в сторону. Он принял удар на себя.

Взрыв отнял ногу, но даже в критический миг офицер не бросил подчиненного и довел операцию по спасению до конца. Сегодня Евгений не падает духом: он активно занимается адаптивным спортом – лыжными гонками, гиревым спортом и волейболом сидя.

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