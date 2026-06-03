Капитан Евгений Кучеров из Приморья наступил на мину, спасая товарища Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Капитан Евгений Кучеров из Приморского края – живое воплощение девиза инженерных войск «Без нас никто». Во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации сапер пожертвовал собственным здоровьем, чтобы спасти жизнь сослуживца. Ценой тяжелейшего ранения и потери ноги он вынес раненого штурмовика из заминированного леса. За мужество офицер удостоен ордена Мужества. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Группа Кучерова прокладывала безопасные коридоры для наступления войск. В какой-то момент потребовалась срочная эвакуация раненого штурмовика. Вынося товарища по узкому проверенному проходу, Евгений почувствовал, что сослуживец оступился. Чтобы удержать бойца и не дать ему рухнуть прямо на мину, капитан сделал вынужденный шаг в сторону. Он принял удар на себя.

Взрыв отнял ногу, но даже в критический миг офицер не бросил подчиненного и довел операцию по спасению до конца. Сегодня Евгений не падает духом: он активно занимается адаптивным спортом – лыжными гонками, гиревым спортом и волейболом сидя.

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