На Камчатке двое подростков украли у мамы подруги украшения на 300 тысяч рублей Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке двое несовершеннолетних жителей Петропавловска-Камчатского 15 и 16 лет подозреваются в краже ювелирных изделий. Преступление они совершили, находясь в гостях у своей подруги. Пока девушка и ее мать не видели, подростки тайно похитили драгоценности стоимостью не менее 300 тысяч рублей. После этого они сдали украденное в ломбард, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Время преступления – с 10 по 11 мая 2026 года. Злоумышленники были в гостях в доме на улице Тушканова. Хозяйка ювелирных изделий сразу не заметила пропажу, а когда обнаружила, обратилась в полицию. Сотрудники УМВД быстро установили причастность подростков, после чего материалы передали в Следственный комитет.

Сейчас с фигурантами проводят следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения. Кража квалифицирована как совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Подросткам грозит до шести лет лишения свободы. Следствие также выясняет причины и обстоятельства, толкнувшие школьников на преступление, и пытается вернуть похищенные украшения законной владелице.

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