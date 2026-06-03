В Находке после введения единого тарифа электричками стали пользоваться чаще Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находке с начала 2026 года в пригородных электропоездах перевезено 26 тысяч пассажиров. Это на 1,8 тысячи больше, чем за тот же период прошлого года. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рост пассажиропотока связан с введением единого городского тарифа, который начал действовать с 1 января. Теперь поездки в границах городского округа стоят фиксированную сумму.

Новыми условиями охвачены 13 станций и остановочных пунктов. Проезд от станции Находка до станции Мыс Астафьева обходится пассажирам в 32 рубля. Ежесуточно на этом маршруте курсирует 8 электропоездов.

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