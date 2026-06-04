Во Владивостоке началась погрузка трех судов для доставки грузов на Чукотку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В порту Владивостока стартовала погрузка судов, которые отправятся с жизненно важными грузами на Чукотку. С 3 по 8 июня под загрузку встали три судна: «Валерий Васильев», «Дима» и «Феско Монерон». Они доставят продовольствие и генеральные грузы в ключевые порты Чукотского автономного округа – Провидения, Эгвекинот и Анадырь. Всего в этом году в округ планируется поставить 24 тысячи тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В том числе 4,6 тысячи тонн груза – это на 18% больше, чем в прошлом году. Основной объем этой компании будет доставляться в села, расположенные на необорудованном берегу. В этом году будут совершаться специальные рейсы, чтобы обеспечить отдаленные поселки продуктами и товарами первой необходимости.

Кроме того, в рамках Северного завоза – 2026 будет доставлено 212,7 тысячи тонн угля, 140 тысяч тонн дизельного топлива и 31,2 тысячи тонн авиационного керосина ТС-1. Эти поставки критически важны для жизнеобеспечения Чукотки – особенно в зимний период, когда завоз грузов другими видами транспорта становится невозможным. Северный завоз идет по графику.

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