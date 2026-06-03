На Чукотке прощаются с руководителем УФНС Алексеем Трошиным Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке ушел из жизни руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу Алексей Геннадьевич Трошин. Соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Алексея Геннадьевича, выражают налоговые органы и руководство региона. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Алексей Трошин начал работать в налоговых органах в 1994 году сразу после окончания Дальневосточного государственного аграрного университета. За годы службы он прошел путь от рядового инспектора до руководителя управления.

В мае 2022 года он возглавил УФНС по Чукотскому автономному округу. Коллеги запомнили его как принципиального, ответственного руководителя, который многое сделал для развития налоговой системы региона.

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