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НовостиПроисшествия4 июня 2026 0:43

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту восемь километров

Извержение длилось 12 минут
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту восемь километров

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту восемь километров

Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вулкан Шивелуч утром 4 июня 2026 года выбросил столб пепла на высоту около 8000 метров над уровнем моря. Извержение произошло с 02:03 до 02:15 по местному времени и продлилось всего 12 минут, но мощность выброса оказалась значительной. Пепловое облако может представлять опасность для авиации. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выброс зафиксирован в ночные часы. Высота пеплового столба достигла восьми километров, что является серьезным показателем для местных и международных авиалиний.

Специалисты продолжают мониторинг активности Шивелуча. Жителей ближайших поселков просят не паниковать, закрыть окна и по возможности не выходить на улицу до оседания пепла. Пеплопад в населенных пунктах пока не зафиксирован. О новых выбросах будет сообщено дополнительно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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