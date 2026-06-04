На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту восемь километров Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вулкан Шивелуч утром 4 июня 2026 года выбросил столб пепла на высоту около 8000 метров над уровнем моря. Извержение произошло с 02:03 до 02:15 по местному времени и продлилось всего 12 минут, но мощность выброса оказалась значительной. Пепловое облако может представлять опасность для авиации. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выброс зафиксирован в ночные часы. Высота пеплового столба достигла восьми километров, что является серьезным показателем для местных и международных авиалиний.

Специалисты продолжают мониторинг активности Шивелуча. Жителей ближайших поселков просят не паниковать, закрыть окна и по возможности не выходить на улицу до оседания пепла. Пеплопад в населенных пунктах пока не зафиксирован. О новых выбросах будет сообщено дополнительно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.