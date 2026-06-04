В Находке проверяют информацию о некорректной помощи участнику СВО Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях активно обсуждается ситуация в Находкинском городском округе, связанная с оказанием медицинской помощи участнику специальной военной операции. По заявлению одного из граждан, она была оказана некорректно. Министр здравоохранения Приморского края уже в курсе происшествия. Сейчас специалисты тщательно проверяют и выясняют все обстоятельства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Чиновники подчеркивают, что делать выводы рано. В регионе делается очень много для поддержки ветеранов СВО в медучреждениях, но каждый конкретный случай разбирается отдельно.

«Мы сейчас тщательно проверяем и выясняем все обстоятельства, детально разберем ситуацию, обязательно лично со всеми встретимся. Уже завтра планируем работать на территории совместно с уполномоченными по правам участников СВО», - сообщил пресс-секретарь Минздрава Приморья Артём Днепровский.

Уже 5 июня в Находку выедут представители минздрава совместно с уполномоченными по правам участников СВО для детального анализа инцидента.

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