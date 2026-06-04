Семьи Приморья за два дня подали более 8 тысяч заявлений на новую выплату Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье начали принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату для родителей, у которых двое или больше детей. С 1 июня региональное отделение Социального фонда России обработало уже более 8 тысяч заявок. Подать документы можно через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах фонда, но успеть нужно строго до 1 октября 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Получить деньги смогут работающие родители, усыновители, опекуны или попечители, где дети младше 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). При этом средний доход на человека в семье не должен превышать 31 653 рубля в месяц - это полтора прожиточных минимума в крае. Также важно, чтобы у родителей не было долгов по алиментам. Для оценки права применяются правила учета доходов и имущества, знакомые по единому пособию на детей.

Если выплату одобрят, то налог на доходы физических лиц пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут обратно одним платежом. В общий доход семьи включают зарплату, пенсии, алименты и проценты по вкладам. А вот материнский капитал, жилищные субсидии и выплаты по уходу за больными родственниками не учитывают. По недвижимости разрешен только один объект каждого типа, а если их несколько, то действуют лимиты площади на человека. Также в семье может быть не больше одного автомобиля, но для многодетных и тех, кто воспитывает ребенка-инвалида, можно сразу две машины. Само заявление фонд рассматривает 10 рабочих дней, а после одобрения деньги перечислят в течение пяти дней.

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