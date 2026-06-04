На Сахалине 17-летний Максим Анищенко спас женщину, лежащую в луже крови Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Сахалине 17-летний волонтер Корсаковского отделения Российского Красного Креста Максим Анищенко совершил настоящий подвиг, не пройдя мимо чужой беды. Зимой в Южно-Сахалинске он увидел женщину, лежащую на земле в луже крови. Парень не растерялся: подручными средствами остановил кровотечение и вызвал скорую помощь. На улице было холодно, поэтому Максим перенес пострадавшую в машину и до приезда врачей успокаивал ее, поддерживал, когда она пришла в сознание. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За этот неравнодушный поступок Максим Анищенко стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Награду ему вручил лично губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Вот уже 13 лет инициатива «Горячее сердце» объединяет юных героев из всех регионов России и 28 зарубежных стран. За это время награждены более двух тысяч лауреатов.

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