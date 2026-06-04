На Камчатке двое мужчин избили посетителя бара до тяжелых травм Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор двум местным жителям, которые в ноябре прошлого года в кафе-баре жестоко избили человека. Конфликт между посетителями перерос в драку, и подсудимые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Травмы оказались настолько серьезными, что суд квалифицировал их как причинившие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В зависимости от роли каждого суд назначил наказание: два и 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Оба взяты под стражу прямо в зале суда. Кроме того, полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшего – осужденные выплатят ему компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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