Иностранец вымогал деньги у главы фирмы и угрожал убийством рабочих в Приморье Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Пограничный районный суд Приморского края вынес приговор 53-летнему иностранцу, который работал в агрофирме в селе Барабаш-Левада. Мужчина признан виновным в вымогательстве, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он требовал деньги у директора-соотечественника, угрожая расправой над другими иностранными работниками, включая родственника начальника. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В сентябре 2025 года подсудимый через соцсеть потребовал перевести ему восемь тысяч юаней на электронный кошелек. При отказе пригрозил физической расправой двум иностранцам, работавшим вместе с ним.

Директор, испугавшись за жизнь и здоровье земляков, перевел деньги. Но получив желаемое, злоумышленник потребовал еще одну тысячу юаней. Когда директор отказал, нападавший пришел в дом к родственнику начальника и избил его бытовым предметом по голове и телу, причинив легкий вред здоровью. Затем, приставив к шее потерпевшего неустановленный предмет, заставил его написать сообщение директору с требованием перевести оставшуюся сумму.

Суд приговорил мужчину к 1 году 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен выплатить потерпевшим компенсацию морального и материального вреда – в общей сложности 530 тысяч рублей, плюс 605 тысяч рублей процессуальных издержек.

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