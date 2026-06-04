Экспорт мяса из Приморья вырос в два раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Приморские производители мяса резко нарастили поставки за границу. По данным на 2 июня 2026 года, через порты Владивостока и Находки с начала года оформлено 112 партий мясной продукции общим весом более 3,1 тысячи тонн - это ровно в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Основную долю экспорта составили свиные субпродукты - их отправили 75 партий, это больше 2,2 тысячи тонн. Свинины ушло за рубеж 32 партии (почти 792 тонны), а говяжьих субпродуктов - пять партий (132 тонны). Как уточнили в Россельхознадзоре, 49 партий мяса и субпродуктов общим весом 1,1 тысячи тонн оформлены во Вьетнам.

Помимо Вьетнама, мясо из Приморья поставляется в Китай, включая Гонконг, а также в другие страны. Причем больше половины всех отправленных партий произведены именно предприятиями Приморского края. Остальное мясо привезли производители из Москвы, Татарстана и Дагестана.

Все партии перед отправкой проверили на соответствие российским и иностранным ветеринарным требованиям, на каждый груз оформили необходимые сертификаты.

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