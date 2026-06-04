Жители Приморья увезли 108 питомцев в 19 стран мира Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала января по конец мая 2026 года Россельхознадзор оформил в аэропорту Владивостока 108 ветеринарных сертификатов на вывоз животных за границу. Чаще всего с хозяевами летали собаки - их оказалось 70, на втором месте кошки (36), а еще два пассажира с хвостами и панцирями оказались черепахами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Самым популярным направлением для отдыха с питомцами стал Таиланд - туда улетела 31 собака и 16 кошек. Чуть меньше животных отправилось в Китай: 11 собак и 5 кошек. А вот двое земноводных путешественников выбрали Узбекистан.

В списке также оказались Вьетнам, Грузия, Казахстан, Белоруссия, Индонезия, Израиль, Италия, США, Египет, Бразилия, Австрия, Словакия, Сербия, Марокко, Мексика и Филиппины.

Владельцам, которые только планируют вывозить кошку или собаку, напоминают: заявление на сертификат можно подать онлайн на сайте Россельхознадзора. Там же выложена подробная инструкция для путешественников с животными. Оформить документ нужно в управлении ведомства по месту жительства или по месту отправки питомца.

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