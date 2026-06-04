Ушла из жизни почетный судья Камчатки Ирина Колесова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На 71-м году жизни не стало судьи в почетной отставке Ирины Евгеньевны Колесовой. Она проработала в системе с 1992 года и заслужила глубокое уважение коллег. С 2003 по 2008 годы Ирина Евгеньевна занимала пост заместителя председателя Арбитражного суда Камчатской области, где руководила судебной коллегией по административным спорам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

За свою долгую карьеру судья получила первый квалификационный класс, а в 2007 году ей присвоили почетное звание «Почетный работник судебной системы». В июле 2008 года она ушла в почетную отставку. В коллективе Арбитражного суда Камчатского края ее запомнили как высококвалифицированного и добросовестного профессионала.

Весь коллектив суда выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Евгеньевны Колесовой.

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