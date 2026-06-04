Суд во Владивостоке оправдал иностранца по делу о наркотиках

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Советский районный суд Владивостока вынес оправдательный приговор в отношении иностранца. Мужчину обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, но в ходе разбирательства гособвинитель сам попросил переквалифицировать дело на статью о покушении на приобретение наркотиков без цели сбыта. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
Подсудимый свою вину не признал и заявил, что не причастен к преступлению. Судья изучил все доказательства и пришел к выводу, что они не подтверждают умысел мужчины на покупку наркотического вещества.
«Само по себе нахождение рядом с обнаруженным наркотическим веществом не свидетельствует о совершении преступления и не является достаточным основанием для привлечения к уголовной ответственности», - сказали в объединенной пресс-службе судов Приморья.
В итоге суд постановил оправдательный приговор из-за недоказанности причастности фигуранта к инкриминируемому деянию. Теперь за оправданным признано право на реабилитацию.
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