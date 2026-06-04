На Камчатке по карте жителя начали продавать молоко и кефир со скидкой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке расширили список товаров, которые можно купить по социальной цене с помощью «Карты жителя Камчатского края». В июне к проекту «Рыба камчатская» присоединился Петропавловский молокозавод. Теперь держатели карты могут брать со скидкой пять самых популярных видов молочной продукции: молоко, кефир, ряженку, варенец и ацидофилин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Как сообщили в краевой администрации, программа продолжает активно развиваться. В планах подключать к проекту новых участников, чтобы ассортимент социальных товаров стал еще шире. Также отмечается, что карта станет доступна не только в пластиковом, но и в виртуальном формате.

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