Более 8,4 тысячи выпускников Приморья написали ЕГЭ по русскому языку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье 4 июня основной государственный экзамен по русскому языку сдавали более 8,4 тысячи выпускников. Это самый массовый ЕГЭ в крае, так как русский язык является обязательным предметом для получения аттестата. Школьники распределились по 70 специальным пунктам проведения экзамена. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как уточнила вице-премьер и министр образования Приморья Эльвира Шамонова, на экзамен зарегистрировались 8 474 человека. Это и нынешние выпускники, и ребята прошлых лет. Им предстояло за три с половиной часа решить 27 заданий: 26 коротких и одно развернутое. За порядком на аттестации следят 286 общественных наблюдателей, почти 200 членов госкомиссии, больше 2 тысяч организаторов и почти 200 технических специалистов.

Результаты ЕГЭ по русскому станут известны не позднее 23 июня. А уже в следующий понедельник, 8 июня, выпускников ждет экзамен по математике.

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