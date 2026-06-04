Фанаты расстроены: организаторы раскрыли неочевидную причину отмены концертов Ани Лорак на Дальнем Востоке

Жителям Владивостока назвали причину отмены концерта Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Концерты певицы Ани Лорак во Владивостоке и Южно-Сахалинске в этом туре не состоятся. Организаторы официально объявили об отмене выступлений, отметив, что проведение мероприятий не было согласовано с местными органами управления. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Со своей стороны организаторы сделали все необходимое для подготовки концертов, но после всех обращений согласование так и не получили.

Зрителям, которые уже купили билеты, приносят искренние извинения. Как сообщили организаторы, все средства будут возвращены в полном объеме. Возврат билетов осуществляется строго по месту их покупки.

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