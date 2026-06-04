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НовостиОбщество4 июня 2026 3:13

Фанаты расстроены: организаторы раскрыли неочевидную причину отмены концертов Ани Лорак на Дальнем Востоке

Жителям Владивостока назвали причину отмены концерта Ани Лорак
Алина БОНДАРЕНКО
Жителям Владивостока назвали причину отмены концерта Ани Лорак

Жителям Владивостока назвали причину отмены концерта Ани Лорак

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Концерты певицы Ани Лорак во Владивостоке и Южно-Сахалинске в этом туре не состоятся. Организаторы официально объявили об отмене выступлений, отметив, что проведение мероприятий не было согласовано с местными органами управления. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Со своей стороны организаторы сделали все необходимое для подготовки концертов, но после всех обращений согласование так и не получили.

Зрителям, которые уже купили билеты, приносят искренние извинения. Как сообщили организаторы, все средства будут возвращены в полном объеме. Возврат билетов осуществляется строго по месту их покупки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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