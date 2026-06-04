Фотограф Евгения Кубко получила Гран-при конкурса «Посмотри на Владивосток»

Снимок сделан в 2025 году на набережной Спортивной гавани Фото: Евгения Кубко

Во Владивостоке подвели итоги фотоконкурса «Посмотри на Владивосток», который прошел уже в 14-й раз. Обладателем Гран-при стала Евгения Кубко, фотограф администрации города. Она представила на суд жюри снимок, сделанный в 2025 году на набережной Спортивной гавани. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 2 июня в кинотеатре «Океан». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Автором и бессменным куратором фотопремии все эти годы была известный приморский фотограф Вита Маслий. По ее словам, премию учредили в 2012 году, чтобы сделать фотографию частью общественной жизни города и создать площадку для поддержки всех, кто любит Владивосток.

Креативная идея премии была связана с возрастом города: в финал выходило столько фотографий, сколько лет исполнялось Владивостоку. Проект завершился в этом году, когда приморская столица отмечает 166-летие. В итоговую книгу вошло 166 лучших снимков. За вклад в развитие города Вита Маслий получила памятный знак «165 лет городу Владивостоку». А Евгения Кубко вручили особый приз - большой бумажный корабль, сделанный из нержавеющей стали кузнецом из Рыбинска Алексеем Кузнецовым.

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