Жители Приморья едва не погубили косуленка в попытке его спасти Фото: минприроды Приморья/@minles_pk

Сотрудники охотнадзора Приморья доставили в Центр реабилитации диких животных «Тигр» очередного малыша косули. Сейчас детеныша выкармливают из бутылочки, и такая история, к сожалению, повторяется в крае каждую весну. Люди находят в лесу косулят или оленят и думают, что мама их бросила, но на самом деле все ровно наоборот. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как объясняют специалисты, почуяв опасность, самка специально уводит хищника от малыша, а детеныш в это время затаивается в траве. Это его естественная защита. Когда угроза проходит, мама обязательно возвращается. Забирая косуленка домой, человек лишает его шанса на жизнь в дикой природе. Стресс, неправильное кормление и потеря навыков выживания могут стать для зверька приговором. В Центре «Тигр» эту ситуацию сравнивают с тем, как если бы мама оставила ребенка в игровой комнате торгового центра, а вернувшись, обнаружила, что его забрал незнакомец.

Помощь животному действительно нужна только в трех случаях: если оно ранено, если оно истощено или ослаблено, а также если находится в прямой видимой опасности. Во всех остальных случаях лучше просто отойти подальше и понаблюдать.

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