Аэропорт Владивостока запустил экспресс-доставку документов и посылок

Посылку необходимо оформить не позднее чем за полтора часа до вылета рейса. Фото: Международный аэропорт Владивостока

Международный аэропорт Владивосток совместно с компанией UTG начал предоставлять услугу экспресс-доставки документов и мелких посылок по внутренним авиалиниям. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Отправления будут прилетать ближайшими рейсами по схеме «из аэропорта в аэропорт».

Сейчас срочную отправку можно оформить только в Москву, но в ближайшее время список городов расширят. Чтобы воспользоваться услугой, нужно подойти на стойку информации – это можно сделать ежедневно с 9:00 до 17:00.

Посылку необходимо оформить не позднее чем за полтора часа до вылета рейса. Получатель в столице получит уведомление, а забрать корреспонденцию можно будет, предъявив паспорт. Само письмо или посылку из Москвы также получают в терминале аэропорта Владивосток. Рассчитать стоимость и оформить заявку можно на сайте.

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