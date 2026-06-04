Житель Владивостока едва не умер из-за кисточки для рисования в уретре

Вмешательство прошло успешно, послеоперационный период – без осложнений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В урологическое отделение больницы Владивостока поступил мужчина с жалобами на затрудненное мочеиспускание, кровь и гной в моче. При обследовании выяснилось, что в уретре застрял инородный предмет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В ходе уретроскопии специалисты обнаружили в мочеиспускательном канале пациента фрагмент кисточки для рисования длиной около 10 сантиметров. Слизистая вокруг него сильно опухла, образовались пролежни и гной. По оценке врачей, инородное тело находилось в уретре примерно две недели. К моменту госпитализации мужчина находился в тяжелом септическом состоянии – инфекция уже распространилась по организму, существовала угроза жизни.

Сначала урологи сместили кисточку в мочевой пузырь, чтобы обеспечить отток мочи, и перевели пациента в реанимацию для стабилизации состояния. После этого провели открытую операцию – удалить деревянный предмет эндоскопически не удалось, так как дерево нельзя раздробить.

Вмешательство прошло успешно, послеоперационный период – без осложнений. Мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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